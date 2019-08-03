إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه عقب تعرضه لقصف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - (أ ش أ):
أفادت قناة (العربية) الإخبارية الليلة بأنه تمت إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه عقب تعرضه لقذائف.
ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل.
وأعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي - على صفحتها على (فيسبوك) في وقت سابق - إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم بعد تعرضه لقصف جوي.
ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية (طرابلس).
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