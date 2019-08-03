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قتلى في حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية

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 أكدت قناة (الحرة) الأمريكية سقوط قتلى، لم يتم إحصاؤهم بعد، خلال إطلاق النار بمدينة (إل باسو) في ولاية (تكساس) الأمريكية.

ونقلت القناة الليلة عن الشرطة

قولها إن المشهد لا يزال نشطًا، محذرة من الاقتراب من موقع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث في مساحة كبيرة جدًا.
وأظهرت لقطات حية من موقع الحادث انتشار مكثف من الشرطة، وسيارات إسعاف.
وأعلنت شرطة الباسو بولاية تكساس - في وقت سابق اليوم - أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار.
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