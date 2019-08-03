الدفاع الروسية: طائرة الصياد تنجح في أول تحليق تجريبي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة من دون طيار الثقيلة العسكرية الضاربة "أوخوتنيك" (الصياد) نفذت بنجاح أول تحليق تجريبي.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - إن الرحلة الجوية جاءت في إطار برنامج الاختبارات الجارية على الطائرة، واستغرقت أكثر من 20 دقيقة نفذتخلالها عددًا من التحليقات فوق المطار على ارتفاع نحو 600 متر قبل أن تهبط بنجاح.
وأشارت إلى أن الطائرة المسيرة - التي تعد الأحدث من نوعها في روسيا - صنعت على شكل الطائرات عديمة الذيل أو "الجناح الطائر" مع استخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية عمليًا لأدوات الكشف الرادارية.
وأوضحت القناة أن الوزارة لم تكشف عن كامل المواصفات التقنية للطائرة، فيما يصفها خبراء بأنها طائرة مسيرة هجومية "استراتيجية".
يشار إلى أن الطائرة مصممة لتنفيذ مجموعة من المهام، بينها جمع المعلومات بواسطة وسائل الاستطلاع الإلكترونية - البصرية والراديووغيرها، واختراق الدفاع الجوي للعدو أثناء عملها بالاشتراك مع المقاتلة "سو -57" من الجيل الخامس.
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