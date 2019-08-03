إصابة 18 شخصا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية.

ونقلت القناة عن شرطة الولاية القول

إن هناك أكثر من مسلح نفذوا الهجوم، وأن العديد من قوات الفرق الخاصة توجهت إلى المكان.وأعلنت شرطة الباسو بولاية تكساس أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار، مضيفة - عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن الحادث وقع في المنطقة التي تضم المجمع التجاري (سييلو فيستا مول) بين شارعي (هوكينز) و(جيتواي إيست)، ودعت المواطنين إلى تجنبها.