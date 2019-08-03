موسكو تعتقل 19 متظاهرا

اعتقل 19 شخصا على الأقل أمس في موسكو خلال تظاهرة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع باستبعاد مرشحين مستقلين من الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر، وفق ما نقلت منظمة غير حكومية متخصصة في رصد الاعتقالات. وتجمع بضع مئات من الأشخاص في أمكنة مختلفة في وسط موسكو، قبل أن تبدأ الشرطة التي انتشرت بكثافة عمليات الاعتقال، بحسب مراسلين لفرانس برس.



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