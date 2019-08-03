تقدم في المحادثات الأفغانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس أن هناك تقدما كبيرا في محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية، وتابع "حققنا الكثير من التقدم في المحادثات، ونحن نجري محادثات".

من جهة أخرى، بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليا التقدم المحرز في عملية السلام الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي التقدم المحرز في عملية السلام الأفغانية، واتفقا على العمل من أجل تعزيز التعاون لخدمة المصالح المشتركة.

وأثنى خليل زاد على دعم باكستان بإخلاص لعملية السلام الأفغانية، معربا عن أمله في أن يحذو الآخرون حذو باكستان، فيما أكد الجنرال باجوه أن باكستان ستدعم جميع الجهود من أجل السلام في أفغانستان.