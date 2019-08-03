إرهابي جزائري يسلم نفسه

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الإرهابي الذي سلم نفسه الجمعة التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، مشيرة إلى أنه كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين يدويتين وذخيرة. كانت قوات الجيش الجزائري اعتقلت سبعة إرهابيين و34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين، في عمليات مختلفة خلال شهر يوليو الماضي، كما تحفظت على ترسانة من الأسلحة والذخيرة.



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