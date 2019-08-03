قطري يتورط في تزوير هويات وجوازات سفر عراقية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت السلطات العراقية عن فضيحة، بطلاها قطري وعراقي قاما بالتعاون مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 قطرياً مولودين ومقيمين في قطر منذ فترة طويلة، ولا يملكون جنسيتها.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أول أمس، عن تفاصيل ضبط زرع قيود وهمية، وإصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال منطقة الأعظمية في بغداد.وأكدت، في بيان، ضبط شخصين، أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، متورطين بزرع قيود وهمية لـ11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، وإصدار بطاقات موحدة وجوازات سفر لهم.

وأوضحت الوزارة، أنه وبعد التعمق في التحقيق ومتابعة الإجراءات القانونية في محافظات النجف الأشرف والبصرة وكركوك والعاصمة بغداد، ومفاتحة الجهات المختصة لمعرفة صحة صدور هوية المواطن القطري المتهم بالقضية، تبين أن القطري وعائلته مولودون ومقيمون في دولة قطر، منذ أمد بعيد، ومن أم قطرية، ولا يحملون الجنسية القطرية.

وأضافت أنه تبين أن المتهم دفع مبالغ مالية لإصدار بطاقات وطنية وجوازات سفر بوثائق مزورة هو وعائلته المتكونة من 11 فرداً، وأن الإجراءات القانونية ستتم متابعتها لإتمام التحقيق، حتى مع الذين يقيمون حالياً في دولة قطر.

ولم توضح الداخلية العراقية، ما إذا كان قد تم اعتقال القطريين الذين صدرت لهم جوازات السفر أم أنهم غادروا العراق.. وما إذا كانت السلطات العراقية ستزود نظيرتها القطرية بمعلومات عن الجوازات المزورة وأرقامها ووقت إصدارها.

من جهته، بين مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أنه تمكن، وبعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة أسبوع كامل، من ضبط الشخصين المتورطين بزرع القيود الوهمية، وبإصدار جوازات سفر عراقية، وبطاقات موحدة بوثائق ومستمسكات مزورة بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبمساعدة أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء.

وقال، إن كشف هذه العملية تم وفق معلومات مؤكدة من مصادر المفتشية الخاصة، والتي أفادت بتورط ضباط وموظفين في دائرة أحوال الأعظمية بعمليات زرع لقيود وهمية وإصدار بطاقات موحدة وجوازات سفر لأشخاص غير عراقيين، لقاء مبالغ مالية كبيرة.

وأشار إلى إلقاء القبض، وفق أوامر قضائية من قاضيي تحقيق محكمتي النجف والرصافة في بغداد على الشخص القطري في محافظة النجف، والذي اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء بأنه هو من ساعده على زرع القيود وإصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة.وأكد المكتب، أنه تم تدوين أقوال واعترافات المتهمين وتصديقها قضائياً، وعرضهما أمام أنظار قاضي تحقيق الرصافة الذي قرر توقيفهما وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي، موضحاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معهما بالجريمة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.المعروف أن تاريخ الدوحة الحافل بالإرهاب لا يخلو من قصص منح جوازات سفر لأشخاص بغرض ضرب استقرار دول، مثل فيكتور آغا، الباكستاني الأصل، والذي سهّل منحه جوازاً قطرياً من تنقلاته في المنطقة، فتسلل إلى صنعاء لنقل الأموال لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأقام مشاريع ضخمة في تونس أمّن من خلالها تدفق الأموال القطرية لحركة النهضة الإخوانية.

وإلى جانب فيكتور، هناك أبرز قيادات تنظيم «القاعدة»، ومن بينهم عبد العزيز المقرن، زعيم التنظيم الإرهابي في شبه الجزيرة العربية، وأبو مصعب الزرقاوي، وخالد شيخ محمد، مخطط هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأشرف محمد عبد السلام الذي عمل على نقل الأموال من خليفة السبيعي، المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، إلى تنظيم «القاعدة» في باكستان.ومنحت الدوحة جوازها لـ56 من قيادات وأفراد تنظيم الإخوان الإرهابي، الهاربين من مصر والمطلوبين في قضايا جنائية، ويتصدّر هؤلاء يوسف القرضاوي.ووفرت الدوحة جوازات سفر لآلاف الأفراد من ميليشيات الحوثي، والعشرات من مسلحي الميليشيات الإرهابية العائدين من القتال في سوريا وليبيا والعراق.وتمكنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من كشف المخططات التخريبية القطرية، فمنعت دخول حاملي الجواز القطري من غير الحالات الإنسانية، فيما فرضت دول أوروبية تدقيقاً أمنياً مشدداً على بعض حامليه.وتمنح قطر جوازات السفر والهويات لإرهابيين ومطلوبين بقضايا جنائية، فيما تمنع المئات من مواطنيها من السفر أو تنتزع عنهم الجنسية مثل أفراد قبيلة «الغفران».