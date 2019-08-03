«ديلي ميل»: تجاهل القطريين للقانون يثير غضب البريطانيين

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب تسيب أعضاء السفارة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والمقربين من النظام القطري، وعدم اكتراثهم بالقانون في حالة من الغضب والاستياء بين البريطانيين والمقيمين، وخاصةً من سكان منطقتي «ماي فير» -مقر السفارات- ونايتس بريدج في وسط العاصمة.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن مسؤولي المرور تخلوا عن فكرة توزيع المخالفات المرورية على القطريين، الذين يصفون سياراتهم بشكل غير قانوني أمام سفارتهم في منطقة «ماي فير» أو في أنحاء المنطقة، وأيضاً في منطقة «نايتس بريدج» الشهيرة في وسط العاصمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موسم الإجازات بدأ في لندن، ومعه بدأ موسم تدفق السيارات القطرية الفارهة لقضاء عطلة سنوية في العاصمة، في سباق للتباهي أمام المواطنين الكادحين، مشيرةً إلى أنه رغم أن هذه السيارات يتم نقلها إلى لندن عبر الطائرات، إلا أن مجالس البلديات في العاصمة البريطانية بدأت في مطاردة أصحاب السيارات القطريين الذين يتركون سياراتهم في أماكن مخصصة للسكان المحليين، وأيضاً في أماكن يمنع فيها صف السيارات.

وحاولت مجالس المدينة، وخاصة منطقة «وستمنستر» المسؤولة عن منطقة «ماي فير» تحصيل ملايين الجنيهات الاسترلينية كمخالفات مرورية خلال السنوات الماضية، دون جدوى، ولا يبدو الوضع هذا العام مختلفاً كثيراً عن ذلك، حيث تم تصوير عشرات السيارات الفخمة القطرية المصفوفة بشكل غير قانوني، لكن يبدو أن رجال المرور ملوا وضع المخالفات المرورية، لأن ملاك السيارات لا يدفعونها.

وسخرت الصحيفة، من الوضع المزري الذي يتسبب فيه القطريون في الصيف، حيث تم تصوير سيارة دفع رباعي تجاهل صاحبها الإشارة بأن «الطريق مغلق»، وقام بركن سيارته بجانب الحاجز متحدياً القانون.