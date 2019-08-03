«ذي نيو أميركان»: أردوغان يستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات منتقديه

شادي صلاح الدين (لندن)

عاود النظام التركي اللجوء إلى أسلوب الابتزاز السياسي في تعاطيه مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ما يتعلق بقضية المهاجرين، حيث تهدد أنقرة الاتحاد الأوروبي بفتح أبوابها أمام موجات ضخمة من المهاجرين، ما لم يمنح الاتحاد الأوروبي المواطنين الأتراك السفر دون تأشيرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وذكر موقع «ذي نيو أميركان» أن تركيا تستضيف حالياً نحو 3.5 مليون مهاجر ولاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. وإذا أتيحت الفرصة، فمن المحتمل أن تتم إعادة توطين غالبية هؤلاء في أوروبا. وأضاف الموقع: يؤكد المسؤولون الأوروبيون أنه على الرغم من وقف تركيا لتدفق المهاجرين والوفاء ببعض التزاماتها، فقد فشلت في الشروط الأساسية، مثل تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب. حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه القوانين، التي سنتها الحكومة التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستخدم هذه القوانين لإسكات منتقديه.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 95 ألف مواطن تركي، وتم فصل أو إيقاف أكثر من 160 ألفاً من المعلمين وموظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة والجنود من الجمعيات الحكومية، وأدى ذلك إلى دعوة البرلمان الأوروبي إلى تعليق محادثات الانضمام في مارس.

إضافة إلى ذلك، فإن قضية الحريات تمثل معضلة أمام انضمام تركيا، وخاصة مع مضي حكومة حزب العدالة والتنمية في فرض قبضتها الفولاذية على حرية الرأي والتعبير وبما فيها منصات وسائل الاتصال وقنوات البث التلفزيوني. وتقف القضية القبرصية عائقاً هاماً أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وخاصة مع رفض أنقرة فتح حدودها للتجارة مع قبرص، بجانب أعمال التنقيب غير الشرعية عن الغاز والبترول أمام السواحل القبرصية.وقال «ذي نيو أميركان»: يعلم الاتحاد الأوروبي جيداً عملية الابتزاز السياسي الذي يمارسه أردوغان في الوقت الحالي، وخاصة أن الرئيس التركي وضع الاتحاد الأوروبي أمام خيارين أحلاهما مر: الهجرة الجماعية من تركيا أو الهجرة الجماعية من سوريا وأفغانستان.وبالطبع، يمكن أن ترفض الدول الأوروبية كلا الحلين عن طريق حماية حدودها. لكن طالما ظل الأوروبيون متشابكين وغير متفقين في الاتحاد الأوروبي، فسيظلون يواجهون معضلات كاذبة تهزم نفسها بنفسها، وفقاً للتقرير.