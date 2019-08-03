سقوط "عدة قتلى" في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

سقط 20 ضحية ما بين قتيل وجريح في إطلاق نار عند متجر وولمارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية اليوم السبت، بحسب ما أعلن مساعد حاكم الولاية، في حين أعلن رئيس بلدية المدينة اعتقال ثلاثة مشبوهين.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك لشبكة فوكس نيوز "لدينا ما بين 15 و20 ضحية، لا نعرف كم هو عدد القتلى".

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة "سي أن أن" أنّ إطلاق النار أوقع "عدة قتلى" وأنّ السلطات "اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم"، ولكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانوا كلهم شاركوا بشكل مباشر في إطلاق النار.

وقالت إدارة شرطة إل باسو، إن الوضع ما زال متطوراً حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وولمارت. وقال إنريك كاريلو المتحدث باسم شرطة إل باسو للصحفيين: "لا يوجد خطر مباشر. لم يعد هناك أحد يطلق النار في الوقت الحالي ولكن ذلك لا يعني أن الموقع أصبح آمناً الآن". وطلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلاً من التوجه إلى المركز التجاري.

وهرع العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى موقع الحدث بما في ذلك الشرطة وأفراد الأمن الداخلي ودوريات حرس الحدود.

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحداً على الأقل مصاباً بطلق ناري في رأسه، كما رأى متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

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ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت، أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري في المدينة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهراً (الساعة 17,00 توقيت جرينيتش): "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطوّر"، مضيفة "تلقّينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار".

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر "وولمارت" في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد، قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.