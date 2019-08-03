ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أن قائد شرطة تايلاند ألقى باللوم في تفجيرات منسقة وقعت أمس الجمعة في بانكوك، على انفصاليين متطرفين جنوب البلاد.
وقال قائد الشرطة شاكتيب شايجيندا، إن تفجيرات أمس الجمعة لها صلة بهجمات مماثلة وقعت في أغسطس 2016.
ونقلت صحيفة"بانكوك بوست"عن قائد الشرطة قوله: "على الرغم من أنها كانت نفس المجموعة، فإن هذه المرة استخدمت أعضاء جدد، لم يكن لديهم أي سجلات إجرامية لتنفيذ الهجمات في بانكوك".
وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة التايلاندية أمس الجمعة، في عدة انفجارات صغيرة استهدفت مراكز تسوق ومؤسسات حكومية.
وتزامنت التفجيرات مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لكن لم تحدث التفجيرات بالقرب من الوزير.
وأدان رئيس الوزراء، برايوت تشان-او-تشا الهجمات، داعياً التايلانديين لتوحيد صفوفهم والبقاء متيقظين.
وتشهد الأقاليم الثلاثة جنوب تايلاند زيادة في نشاط المتمردين منذ عام 2004، حيث قُتل نحو 7 آلاف شخص في أعمال عنف ذات صلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تايلاند تربط تفجيرات بانكوك بانفصاليين متطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.