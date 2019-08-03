شرطة تايلاند تربط تفجيرات بانكوك بانفصاليين متطرفين

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أن قائد شرطة تايلاند ألقى باللوم في تفجيرات منسقة وقعت أمس الجمعة في بانكوك، على انفصاليين متطرفين جنوب البلاد.

وقال قائد الشرطة شاكتيب شايجيندا، إن تفجيرات أمس الجمعة لها صلة بهجمات مماثلة وقعت في أغسطس 2016.

ونقلت صحيفة"بانكوك بوست"عن قائد الشرطة قوله: "على الرغم من أنها كانت نفس المجموعة، فإن هذه المرة استخدمت أعضاء جدد، لم يكن لديهم أي سجلات إجرامية لتنفيذ الهجمات في بانكوك".

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة التايلاندية أمس الجمعة، في عدة انفجارات صغيرة استهدفت مراكز تسوق ومؤسسات حكومية.

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وتزامنت التفجيرات مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لكن لم تحدث التفجيرات بالقرب من الوزير.

وأدان رئيس الوزراء، برايوت تشان-او-تشا الهجمات، داعياً التايلانديين لتوحيد صفوفهم والبقاء متيقظين.

وتشهد الأقاليم الثلاثة جنوب تايلاند زيادة في نشاط المتمردين منذ عام 2004، حيث قُتل نحو 7 آلاف شخص في أعمال عنف ذات صلة.