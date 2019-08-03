وزير الداخلية العراقي يقيل قادة أمنيين بعد فرار سجناء شرقي بغداد

أعلنت السلطات العراقية أنّها أقالت السبت ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً بتهم إتجار بالمخدّرات من مركز شرطة شرقي بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة".

وكان مصدر أمني أعلن لوكالة "فرانس برس" فرار الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد بعد شجار مع عناصر المركز.

وأوضح المصدر أنّ "شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكّنوا بعد ضرب الحرّاس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة".

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وأوضح المصدر أنّ "جميع الموقوفين الفارّين مطلوبون بتهمة الإتجار بالمخدّرات".

وبات الإتجار بالمخدّرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية - الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.

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