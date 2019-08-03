ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في السودان

ضبط جهاز المخابرات العامة في السودان كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب أنواع مختلفة من المخدرات، وفقاً لما أكده رئيس الجهاز أبو بكر دمبلاب في مؤتمر صحافي اليوم السبت.

وأضاف دمبلاب، إن الجهاز تمكن من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة، موضحاً أن قائمة الأسلحة المضبوطة شملت بنادق "كلاشينكوف" ورشاشي "جرينوف"، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر.

وأشاد رئيس جهاز المخابرات بـ"الإدارات والدوائر التي نفذت العمل بتخطيط مسبق ودقيق يؤكد مهنية واحترافية جهاز المخابرات"، مضيفاً: "نهدي هذا النصر الكبير للشعب السوداني بمناسبة توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وأكد دمبلاب أن جهاز المخابرات العامة في السودان هو جهاز وطني يؤدي واجبه بمهنية عالية، ويعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى كالقوات المسحلة والدعم السريع وقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية".

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من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي، جمال عمر إن "هذه الضبطية من الأسلحة والمخدرات تؤكد على مهنية جهاز المخابرات ويقظته، ودوره الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد".

في سياق متصل، أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب 100 ألف دولار ومبلغ 830 ألف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين حاول المهربان فيها استخدام أساليب جديدة.

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وأحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في العملية الأولى محاولة تهريب عملات بحوزة فتاة حاولت تهريب مبلغ 90,000 ألف دولار ومبلغ 710,000 ألف ريال سعودي مخبأة داخل حزام وجوارب بطريقة إحترافية، كما تم ضبط محاولة تهريب عملات بحوزة متهم يحمل كرتونة مواد بلدية، ضبط بداخلها مبلغ 120,000 ريال سعودي ومبلغ 10,000 آلاف دولار.