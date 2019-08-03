الرئيس الموريتاني يكلف "محمد ولد الشيخ" بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني السبت الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي.



ويخلف بذلك ولد الشيخ سيديا (58 عاماً) محمد سالم ولد البشير الذي قدّم استقالة حكومته قبل ذلك بساعات فقط.



وقال الرئيس المكلّف في أول تصريح له بعد تكليفه بهذه المهمة "لقد كلّفني الرئيس تشكيل حكومة تتميّز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف".



وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الموريتانية "سأشرع في تجسيد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني وبرنامجه الانتخابي المتكامل".



وسبق أن تولّى ولد الشيخ سيديا وزارتي الإسكان والعمران، والتكوين المهني وتقنيات الإعلام خلال الفترة بين عامي 2009 و2014.



وبعد أن تسلّم قيادة البلاد طيلة 11 عاماً سلّم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة إلى الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني والعشرين من حزيران/يونيو الماضي.