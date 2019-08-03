كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "انتباه.. إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة، مشيرة إلى وقوع نحو 18 إصابة.

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ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.