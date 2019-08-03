كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب في اليمن.. قطر تمول وإيران تخطط والحوثي يقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة قطر الحرة ان أهالي مدينة عدن اليمنية استيقظوا اليوم على وقع مؤامرة جديدة لنظام الحمدين، بتخطيط وتدبير بينه وبين آلة الشر الإيراني ؛ للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام في هذا البلد .

المؤامرة هذه المرة جاءت بهجومين انتحاريين لميلشيا الحوثي ، استهدف الأول مركزا للشرطة في حي الشيخ عثمان بمدينة عدن. أما الهجوم الثاني فجاء نتيجة استهداف ذراع الملالي الإيراني مركزا لقوات الأمن غرب عدن ، بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى ؛ ليتجاوز عدد الضحايا أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى ، من بينهم العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن .

مثل هذه الأعمال التخريبية تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة هذه الميلشيا العشوائية على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ، والمعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية لأماكن التجمعات العسكرية .

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وهذا ما يؤكد التواجد الإيراني الكبير داخل اليمن ؛ لدعم الميليشا الحوثية في نشر الفوضى بالجزيرة العربية ؛ لتحقيق أهدافها في تقويض أمن المنطقة ، ولكن هذا الطموح الإيراني تقف حجر عثرة أمامه الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها طهران ، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة .

وهنا تجد طهران ضالتها في نظام الحمدين ، الذي أضاع أميره أموال قطر في شراء المليشيات وتنفيذ المؤامرات ، فقدم الدعم اللامتناهي لإيران ؛ حتى تنفذ مآربها في اليمن ، دون النظر إلى حجم المأساة الإنسانية التي يسببها هذا الدعم .

وثائق مسربة كانت قد فضحت التمويل القطرى للإرهاب فى اليمن ، حيث تلقى الحوثيون آلاف الدولارات تحت غطاء صرفها كتعويضات لأسر القتلى .