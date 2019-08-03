شابات بلجيكيات خصصن جزءا من عطلتهن لعمل إنساني في المغرب..تعبيد طرق قرية نائية- صور

أجمع عدد وفير من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإشادة

أثارت مبادرة بشابات من جنسية بلجيكية، يقضين عطلتهن الصيفية في تعبيد طريق بقرية “اضارنومان” النائية ضواحي مدينة تارودانت، إعجاب رواد مواقع التواصل.

واختارت الشابات تخصيص جزء من عطلتهن الصفحة في المغرب، لعمل إنساني في المنطقة التي تقع بجبال وعرة ويصعب وصول سيارات الإسعاف والشاحنات إليها.

وكشفت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشابات يعملنَ على تعبيد الطريق الرئيسية للقرية المذكورة. وتؤدي الطريق إلى أحد المساجد بالمنطقة، كما أظهرت الصور وجود شاحنات، فيما أشار مصدر محلي إلى أن جمعية محلية ساهمت بشكل رئيسي دونَ تدخل أيّ جهة رسمية.

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وعن موضوع مساهمة سلطات المنطقة والمنتخبين في تعبيد الطرق وإصلاح المسالك الرئيسية للمنطقة، أظهرت تعليقات أخرى، أن الأمر تم دونَ تدخل الجهات الرسمية وخاصة المنتخبة، إذ قال مجموعة من علقوا على صور الشابات، إنهن يقمنَ بدور المنتخبين والمسؤولين.

الصور أثارت إعجاب عدد كبير من المغاربة الذين أبانوا عن ذلك من خلال تعليقات مرحبة بالفكرة، فيما ذهب أخرونَ لانتقاذ انعدام الحس التطوعي عند أهل البلد.