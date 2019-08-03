تكساس الأمريكية.. مسلحون يطلقون النار في مركز تجاري

أعلنت شرطة مدينة إل باسو السبت أن هناك “تقارير عديدة” تفيد بوجود “أكثر من مسلح يطلقون النار” في مركز تجاري في المدينة الواقعة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهرا (الخامسة بتوقيت غرينتش) “انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطور”، مضيفة “تلق ينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلحون يطلقون النار”.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.

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https://wwww.twitter.com/pichardo_briana/status/1157728418932252673

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.

وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.