تألق الدولي المغربي حكيم زياش، رفقة فريقه أجاكس أمستردام الهولندي، في أول مباراة له في منافسات الدوري الهولندي الممتاز، والتي جمعته بفريق فيتيس آيرنهايم، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.
حكيم زياش، تألق بلمساته وتمريراته الحاسمة، والتي منحت هدف التعديل الأول للفريق، في الحولة الأولى، وقعه فان دير بيك.
وحاول النجم المغربي، في أكثر من مناسبة في الحولة الثانية، غير أنه فشل في الوصول للشباك، قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 69.
يشار إلى أن المغربي الآخر بالفريق، نصير المزراوي، دخل المباراة كبديل في الدقيقة 69، وساهم في توقيع فريقه هدف التعديل الثاني، في آخر الدقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر زياش حاسم في أول ظهور رسمي له مع أجاكس في الدوري الهولندي لكن ..- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.