زياش حاسم في أول ظهور رسمي له مع أجاكس في الدوري الهولندي لكن ..- فيديو

تألق الدولي المغربي حكيم زياش، رفقة فريقه أجاكس أمستردام الهولندي، في أول مباراة له في منافسات الدوري الهولندي الممتاز، والتي جمعته بفريق فيتيس آيرنهايم، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

حكيم زياش، تألق بلمساته وتمريراته الحاسمة، والتي منحت هدف التعديل الأول للفريق، في الحولة الأولى، وقعه فان دير بيك.

وحاول النجم المغربي، في أكثر من مناسبة في الحولة الثانية، غير أنه فشل في الوصول للشباك، قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 69.

يشار إلى أن المغربي الآخر بالفريق، نصير المزراوي، دخل المباراة كبديل في الدقيقة 69، وساهم في توقيع فريقه هدف التعديل الثاني، في آخر الدقائق.