تقارير: قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل عدة أشخاص في إطلاق نار، اليوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأميركية، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وأضافت زيبيدا إنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه سقط 20 ضحية ما بين قتيل وجريح في إطلاق النار، بحسب ما أعلن مساعد حاكم الولاية، في حين أعلن رئيس بلدية المدينة اعتقال ثلاثة مشبوهين.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك لشبكة فوكس نيوز، "لدينا ما بين 15 و20 ضحية، لا نعرف كم هو عدد القتلى".

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة "سي أن أن" أنّ إطلاق النار أوقع "عدة قتلى" وأنّ السلطات "اعتقلت ثلاثة مشبوهين".

وأعلنت شرطة مدينة إل باسو، اليوم السبت، أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري في المدينة الواقعة في ولاية تكساس في جنوبي الولايات المتحدة.

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وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهراً حسب التوقيت المحلي: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطوّر"، مضيفة "تلقّينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار".

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي

ويوم الأحد الماضي قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.