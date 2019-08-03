الزاملي يستغرب توقيف تجار مخدرات بمركز شرطة محلي

اعرب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، السبت، عن استغرابه من توقيف تجار مخدرات بمركز للشرطة المحلية، فيما اكد ان عملية تهريب السجناء مستمرة.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "عملية تهريب السجناء في العراق مستمرة"، مبينا انه "لم تكن عملية تهريب الموقوفين من تجار المخدرات الأولى أو الأخيرة فقد سبق أن تم تهريب سجناء تنظيم القاعدة الإرهابي من سجون التاجي وأبو غريب والبصرة وصلاح الدين والأنبار والموصل وغيرها".

وأضاف الزاملي ان "عمليات التهريب كانت سبباً في سقوط ثلث الاراضي العراقية بيد عصابات داعش الارهابية بعد ٢٠١٤ واليوم تتكرر عملية تهريب المفسدين وهم من أكبر تجار المخدرات في البلد الذين حولو المناطق الفقيرة من العراق الى مرتع لتعاطي المخدرات".

وتابع ان "العراق اليوم أصبح مقراً ومستقراً لتجارة المخدرات فهو لايختلف عن الوضع في البرازيل والأرجنتين والإكوادور التي تدير تجارة المخدرات فيها عصابات ومافيات نافذة سلطتها أقوى من سلطة الدولة"، موضحا "اننا نبهنا في كتب ومخاطبات ولقاءات عديدة من خطر انتشار تجارة المخدرات في البلاد والعجيب أن يتم سجن عدد من أكبر تجار المخدرات وأخطرهم في مركز شرطة بائس في ظل إجراءات ضعيفة أمام مافيا خطرة تدار من جهات نافذة داخلية وخارجية".

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وتابع الزاملي ان "قسم مكافحة المخدرات في الرصافة لايملك ابسط مقومات مجابهة هذه المافيات من ناحية اعدادهم وتجهيزهم وخبرتهم أمام هجمة لا تقل خطورتها عن هجمات عصابات داعش الإرهابية كونها تستهدف تدمير المجتمع العراقي بنشر هذه آلافة بين أوساط الشباب وفي المناطق الفقيرة"، لافتا الى انه "كان يفترض من الحكومة والجهات المعنية كوزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات ووزارة الصحة أن تشكل هيأة عليا لوضع استراتيجيه حقيقية وواقعية لمعالجة تجارة المخدرات والمدمنين عليها".

واكد الزاملي "على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة التي تحاسب المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين لها فضلاً عن محاسبة المتسترين عليهم من أجهزة أمنية أو جهات حزبية أو عشائرية".

وكشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

وكشف مصدر في الشرطة، في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اشار الى ان هؤلاء هربوا بملابسهم الداخلية.