بالصور.. كاتانيتش بين الحرمين في كربلاء

رياضة 2019-08-03 | 20:50 8,952 مشاهدة تواجد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، بين الحرمين (مرقدي الامامين الحسين والعباس) عليهما السلام في محافظة كربلاء. كربلاءكربلاءوحرصت الجماهير العراقية على التقاط صور "سيلفي" مع المدرب السلوفيني، الذي تجول في شوارع مدينة كربلاء رفقة كادره التدريبي المساعد. ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباريات غرب آسيا في كربلاء، حيث لعب مباراتين، إذ تغلب على لبنان 1-0 وعلى فلسطين 2-1. المحرر: محمد خليل

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