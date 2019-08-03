التربية تكشف نتائج تدقيق الدفاتر الامتحانية لطالبة من الانبار

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انها دققت، اليوم، الدفاتر الامتحانية للطالبة غفران عدنان جميل بحضور عضو لجنة التربية النيابية منى العميري والمدير العام للتربية في محافظة الانبار نافع حسين الدليمي ومعاون المدير العام للتقويم والامتحانات نعمة حربي ومدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن واعضاء مركز فحص الدراسة الاعدادية والطالبة غفران عدنان وولي امرها".

ونقلت الوزارة، عن عضو لجنة التربية النيابية منى العميري قولها، انه "بعد مناشدة اولياء امر الطالبة من الانبار تم تدقيق الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطالبة واتضح ان اغلب الدفاتر الخاصة بالطالبة كانت خالية من الاجابة وبالتالي حصولها على درجة صفر في كل المواد الامتحانية الذي هو استحقاق كل طالب غير موفق بالاجابة".

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وأكدت انه "تم التحقق من الموضوع وستؤدي الطالبة الامتحانات في الدور الثاني بحسب نظام الاعادة لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩".

من جانبه، أشار مدير عام تربية الانبار نافع حسين إلى أن "جميع الدفاتر كانت تحمل اسم الطالبة وان الدفاتر كانت خالية من الاجابة و ان القضية اخذت حيزا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي"، منوهاً إلى "وجود فرق ادارية وتربوية تتابع العملية الامتحانية لتحقيق الشفافية والموضوعية فيها".

ونقلت الوزارة عن الطالبة غفران عدنان، تاكيدها أن "الوزارة بذلت جهدها لاعادة فتح الدفاتر الامتحانية، وانها ستواظب على الدراسة من اجل تحقيق درجات جيدة في الدور الثاني".