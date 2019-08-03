عبدالله بن زايد يستقبل النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وإدواردو بولسونارو النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والبرلمانية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

وتم أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على حلها، بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

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وخلال اللقاء أيضاً، جرى مناقشة دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتسامح والتنمية البشرية في المجالات المختلفة.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي، مؤكداً أن علاقات دولة الإمارات والبرازيل وطيدة وتحرص دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات لما فيه النفع للبلدين والشعبين.

من جانبه أشاد إدواردو بولسونارو بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الزيارات رفيعة المستوى والاستمرار في التشاور والتنسيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية المهمة، كما أكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.