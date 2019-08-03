خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي بمأرب والجوف

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي في محافظتي مأرب والجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي بمديرية صرواح غربي مأرب.

ووفقا للمصدر، فقد هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع تتمركز فيها المليشيا الانقلابية في جبهة صرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

Advertisements

وساندت مقاتلات التحالف المعارك على الأرض، حيث استهدفت بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة غرب مديرية صرواح، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

وفي محافظة الجوف، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، بمديرية المصلوب.

وقالت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن أسلحة في مديرية المصلوب.

وأسفر القصف عن تدمير مخزن الأسلحة وحدوث انفجارات شديدة ومتتالية، علاوة على مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية.

وخلال الأيام الماضية تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية مئات القتلى والجرحى في عدد من جبهات القتال، وعلى رأسها الضالع وصعدة.