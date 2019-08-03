التهمة جولن.. نظام تركيا يعتقل 41 شرطيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت السلطات التركية، السبت، قرارات اعتقال بحق 41 شرطيا على خلفية مزاعم الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وأفادت تقارير تركية بأن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في مدينة أضنة (جنوب).

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وشملت قرارات الاعتقال 41 من عناصر الشرطة معظمهم لا يزال بالخدمة في 19 ولاية؛ بحسب بيان صادر عن النيابة التي قالت إن العناصر المطلوبة متهمة بالانتماء لجماعة غولن التي تدرجها أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين.

ويزعم أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، أن غولن هو من دبر الانقلاب المزعوم، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.