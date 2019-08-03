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الان تتابع قتلى وجرحى في إطلاق نار بالقرب من متجر في ولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل
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سقط “عدة قتلى” في إطلاق نار حصل السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأميركية، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.
وأضافت زيبيدا إنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك “تقارير عديدة” تفيد بوجود “أكثر من مسلّح يطلقون النار” في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.
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