سقوط عدة قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو الأميركية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط عدة قتلى في إطلاق نار حصل، السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأميركية، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.
وأضافت زيبيدا إنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.
وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطوّر".
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.
ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.
وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.
والأحد، قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.
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