شكرا لقرائتكم تونس.. الأمن يقتل إرهابيين بجبال عرباطة والعملية متواصلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، السبت، بأن الأمن التونسي قتل إرهابيين في جبال عرباطة في ولاية قفصة فيما لا تزال العملية متواصلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي،وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، أنه تم مساء السبت، في عملية استباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني القضاء على إرهابيين مسلحيين في جبال عرباطة بولاية قفص، ولا تزال العملية متواصلة وفقا لذات المصدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. الأمن يقتل إرهابيين بجبال عرباطة والعملية متواصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.