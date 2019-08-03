السنيورة التقى وفد تجمع المؤسسات الأهلية بصيدا وبحثه معه ملف العمالة الفلسطينية

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ وفد تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا والجوار، وجرى بحث تداعيات قرار وزير العمل بما يخص ملف عمالة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​.

وأثنى السنيورة على دور التجمع وجهوده المتنوعة، مشدداً على قضية حل أزمة ملف العمالة الفلسطينية باللجوء إلى الحوار عبر لجنة الحوار اللبناني والفلسطيني والاستناد إلى وثيقة التفاهم التي وقعت عليها جميع ​الكتل النيابية​ للأحزاب اللبنانية.

واعتبر السنيورة ان بنود وثيقة "الرؤية المشتركة تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان"، يجب أن تتحول إلى مراسيم قوانين وتشريعات والتي من شأنها أن تعالج معظم القضايا والمشاكل التي يعاني منها ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان، وتبدّد الهواجس لدى بعض اللبنانيين حول قضية "التوطين".