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اندلاع حريق في منطقة خط البترول في وادي خالد

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اندلع حريق في منطقة خط البترول في ​وادي خالد​، وتسببت النيران باحتراق منزل أحد المواطنين، وقد باشرات الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة حقيقة ما حصل.

واشارت معلومات صحافية الى ان "الحريق نتج عن ​انفجار​ في انابيب البترول التي تعبر المنطقة عند الحدود اللبنانية- السورية والمتوقفة عمليات الضخ فيها منذ زمن بعيد"، لافتة الى ان "هناك رواية اخرى تفيد بأن النار اشتعلت في براميل زيوت في المكان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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