اندلاع حريق في منطقة خط البترول في وادي خالد

اندلع حريق في منطقة خط البترول في ​وادي خالد​، وتسببت النيران باحتراق منزل أحد المواطنين، وقد باشرات الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة حقيقة ما حصل.

واشارت معلومات صحافية الى ان "الحريق نتج عن ​انفجار​ في انابيب البترول التي تعبر المنطقة عند الحدود اللبنانية- السورية والمتوقفة عمليات الضخ فيها منذ زمن بعيد"، لافتة الى ان "هناك رواية اخرى تفيد بأن النار اشتعلت في براميل زيوت في المكان".