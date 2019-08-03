اندلاع حريق في منطقة خط البترول في وادي خالد

اندلع حريق في منطقة خط البترول في وادي خالد، وتسببت النيران باحتراق منزل أحد المواطنين، وقد باشرات الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة حقيقة ما حصل.
واشارت معلومات صحافية الى ان "الحريق نتج عن انفجار في انابيب البترول التي تعبر المنطقة عند الحدود اللبنانية- السورية والمتوقفة عمليات الضخ فيها منذ زمن بعيد"، لافتة الى ان "هناك رواية اخرى تفيد بأن النار اشتعلت في براميل زيوت في المكان".
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