قوى الأمن عممت صورة طفل عراقي خرج من منزل ذويه ببشامون ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطفل: أحمد عمّار جاسم العبيدي (مواليد عام 2007، عراقي الجنسية) الذي غادر بتاريخ 2/8/2019 منزل ذويه الكائن في بلدة بشامون، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الإتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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