نتانياهو طالب جونسون باتخاذ موقف حازم ضد إيران

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرئيلي، ​بنيامين نتانياهو​ أوفير جندلمان أن "نتانياهو إتصل بنظيره البريطاني ​بوريس جونسون​ وأكد له ان من المهم اتخاذ موقف حازم ضد ​إيران​".

وكشف جندلمان أن "نتانياهو وجونسون اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي ​الاقتصاد​ والابتكار".