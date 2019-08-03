نتانياهو طالب جونسون باتخاذ موقف حازم ضد إيران

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتانياهو أوفير جندلمان أن "نتانياهو إتصل بنظيره البريطاني بوريس جونسون وأكد له ان من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".
وكشف جندلمان أن "نتانياهو وجونسون اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".
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