وسائل إعلام أميركية: عشرات الجرحى في إطلاق نار أمام متجر وولمارت بمدينة إلبازو

نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن وسائل إعلام أميركية تأكيدها سقوط عشرات الجرحى في ​إطلاق نار​ أمام متجر وولمارت بمدينة إلبازو في ولاية ​تكساس​ الأميركية. وفي وقت سابق اعلنت الشرطة الأميركية عن "إطلاق نار في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة"، داعية "السكان إلى الابتعاد عن المكان".

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