الشرطة الأميركية: إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس

اعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن "​إطلاق نار​ في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة"، داعية "السكان إلى الابتعاد عن المكان".

وكشفت وسائل إعلام اميركية أن "ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة".