اعلنت الشرطة الأميركية عن "إطلاق نار في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة"، داعية "السكان إلى الابتعاد عن المكان".
وكشفت وسائل إعلام اميركية أن "ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأميركية: إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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