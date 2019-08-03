إقالة مسؤولين أمنيين في بغداد بعد فرار 15 موقوفاً

أعلنت السلطات العراقية أنّها أقالت ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً بتهم إتجار بالمخدّرات من مركز شرطة شرقي العاصمة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنّ "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أعفى قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة".
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