وزير المالية الروسي: العقوبات الأميركية لن تضر بنظامنا المالي

اكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن "​العقوبات الأميركية​ الإضافية على ​روسيا​ تضر بالعلاقات الثنائية، ولكن لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على ​اقتصاد​ البلاد ونظامها المالي"، مشددا على ان "النظام المالي الذي طورته ​الحكومة​ يتيح تلبية احتياجات ميزانية ​الدولة​ والشركات في الموارد المالية المقترضة".

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