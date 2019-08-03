وزارة الحج السعودية: محاولات الدوحة لتسييس المناسك لن تثنينا عن تقديم التسهيلات لحجاج قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة ​السعودية​ عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق، مؤكدة "مواصلة العمل في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج". ورأت الوزارة في بيان لها أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثنينا عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان ​الإسلام​"، داعية "السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء".

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