بنشماش يغلق مقرات “البام” لشهر.. فرض عطلة إجبارية على المدراء الجهويين في غشت

في خطوة غير مفهومة، فرض حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عطلة إجبارية على كافة المدراء الجهويين لحزبه، وهم موظفي حزبه الذين فوض إليهم صلاحيات المنسقين الجهويين الذين قام بعزلهم قبل شهرين.

بنشماش بعث مذكرة لدى “اليوم 24” نسخة منها، إلى هؤلاء المدراء يطلب منهم مغادرة مكاتبهم طيلة شهر غشت، على أن يستأنفوا أعمالهم في بداية شهر شتنبر.

وهذه أول مرة يلجأ فيها أمين عام لهذا الحزب لفرض عطلة إجبارية على مدرائه الجهويين، وما يعنيه ذلك من إغلاق لمقرات الحزب طيلة شهر غشت، رغم ما كانت التوقعات تشير إليه من بلوغ الحركية التنظيمية لذروتها هذا الشهر في سياق الخلافات القائمة بين بنشماش وخصومه، وأيضا لقرب موعد المؤتمر المقرر من لدن تيار “المستقبل” نهاية شهر شتنبر. ناهيك عن أن بنشماش كان قد جمع أعضاء بحزبه وأعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية رديفة لتلك التي أعلن عنها خصومه، لكن يبدو أن الأمين العام لحزب “البام”، غير عابئ بتسارع الأحداث في حزبه، ولذلك قرر تجميد كافة أنشطته لشهر غشت، عدا المقر المركزي الذي سيبقى مفتوحا للضرورة فقط.

وكان متوقعا إن يبدأ بنشماش حملة حشد لأنصاره في الجهات هذا الشهر، كما فعل خصومه في تيار “المستقبل”، بيد أن بنشماش لديه رؤية مغايرة على ما يبدو.

من جانبها، وصلت أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع التي يقودها سمير كودار، مستويات متقدمة بحسب قياديين في تيار “المستقبل”، وقد حجزت المركب الرياضي في بوزنيقة لعقد المؤتمر، بينما اللجنة التي شكلها بنشماش مازالت لم تبدأ أي أعمال. ويطعن قياديون في هذا التيار في تركيبة لجنة بنشماش، ويقولون إن الكثير من أعضاءها لم يصادق على عضويتهم المجلس الوطني، وإنما أقحمهم بنشماش في هذه اللجنة فحسب.