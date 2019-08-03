استهل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مبارياته الأولى في معسكره الإعدادي الذي يخوضه بالديار التركية، بالهزيمة أمام شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري بهدف دون مقابل.
وأحرز الفريق الجزائري، الذي ينشط في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، هدف اللقاء الوحيد من ضربة خطأ ثابتة، وحافظ عليه إلى أن انتهت المواجهة.
وأشرك نبيل نغيز مدرب اتحاد طنجة، خلال هذه المباراة كل لاعبي فارس البوغاز، بما فيهم الذين تعاقد معهم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من أجل الوقوف على جاهزيتهم قبل دخول غمار المنافسات الرسمية.
وتنتظر الاتحاد المشاركة في الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ وضعته قرعة هذا الدور في المجموعة الأولى إلى جانب الرفاع البحريني، والزوراء العراقي وبطل الصومال، علما أنه في حال تأهل الفريق فسيواجه في دور 32 أولمبيك آسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أولى مبارياته التحضيرية بتركيا.. اتحاد طنجة ينهزم أمام برج بوعريريج الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.