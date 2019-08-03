طنجة.. 30 سنة لـ”أب” افتض بكرة ابنته القاصر..اغتصبها 3 مرات في يوم واحد!

قضت استئنافية طنجة، أول أمس الخميس، بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق أب هتك عرض ابنته القاصر، نتج عنه افتضاض بكارتها.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حيث قام الأب المنحدر من مدينة العرائش، والذي يعمل حمالا بسوق الجملة، باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عاما، ثلاث مرات في يوم واحد، قبل أن تكتشف أم الضحية ذلك، حيث قامت برفع دعوى قضائية على زوجها، لتُحدد المحكمة أُولى الجلسات في 30 من الشهر الماضي.

المتهم تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه داخل المحكمة، لكنه أنكرها، قبل أن يصرح بأنه لا يتذكر الحادث.

وكانت ابنة المتهم قد ناشدت والدها لدى وكيل الملك، بالاعتراف بالمنسوب إليه، لترتاح من المعاناة النفسية التي تلاحقها، لكن الأب أنكر ذلك بدعوى أنه لا يتذكر أي شيء، قبل أن تتقدم الضحية ووالدتها بتنازل مكتوب عن الدعوى.