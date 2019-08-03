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نشر الإسباني كارلوس غاريدو المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة تجمعه بمحمد أولحاج لاعب الفريق الأخضر، الذي سينهي مسيرته مع النسور الخضر، غدا الأحد، على هامش اللقاء الودي الذي سيجمع الرجاء بريال بيتيس الإسباني.
وقال غاريدو عن أولحاج: “شكرا جزيلا أولحاج، عشنا أوقات جد مهمة معا، منذ يومي الأول بالفريق اكتشفت أنك شخص مهم ومحوري داخل المجموعة، لا تتوانى في تقديم المساعدة لمن يحتاجها”.
وأضاف المدرب الإسباني: ” كنت تفكر في الفريق ولم تكن أنانيا، إنك روح النادي، والرفيق الممتاز للجميع، حققنا معا كأس العرش، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية”.
وختم غاريدو: “أتمنى لك التوفيق في مسيرتك المستقبلية، وستظل دائما صديقا لي”.
كانت هذه تفاصيل خبر غاريدو لأولحاج: “عشنا أوقات مهمة معا.. ستظل دائما صديقا لي”_صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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