شفشاون..العثور على جثة فتاة معلقة بشجرة وعدد المنتحرين في ارتفاع مخيف!  

وضعت شابة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حدا لحياتها شنقا، بدوار “أناري” التابع لجماعة “بني بوزرة” بإقليم شفشاون.
وأفادت مصدر محلية، أنه تم العثور على الهالكة، البالغة من العمر حوالي 38 سنة، معلقة بجذع شجرة قرب منزل أسرتها من طرف أحد الجيران، ليعمد بعدها إلى إخبار مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، كما تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة ظروفها وملابساتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن معدل الإنتحار ارتفع وبشكل كبير بالمنطقة، والتي تجاوز عدد المنتحرين بها ما يفوق 30 حالة منذ بداية السنة.
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