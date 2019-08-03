هل يستسلم مانشستر يونايتد أمام شروط ديبالا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده للاستسلام أمام شروط النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، مقابل رحيله عن يوفنتوس الإيطالي وانتقاله إلى "أولد ترافورد".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ديبالا اشترط 10 ملايين جنيه إسترليني كل موسم، لارتداء قميص الشياطين الحمر.

ويجري يونايتد حاليًا مفاوضات مع يوفنتوس، حول صفقة تبادلية ينتقل على إثرها ديبالا ليونايتد، مقابل انتقال لوكاكو ليوفنتوس.

ولم يتخذ ديبالا قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن، حيث سافر إلى تورينو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مدربه ماوريسيو ساري وإدارة البيانكونيري حول مصيره.

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وأبلغ وكيل ديبالا مسؤولي مانشستر يونايتد بمطالب النجم الأرجنتيني، من أجل إغرائه باللعب في أولد ترافورد، والتي بلغت 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن يونايتد مستعد للموافقة على طلبات ديبالا، ومنحه راتبًا يصل إلى 11 مليون يورو سنويًا (حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى المكافآت.

وابتعد ديبالا عن المشاركة بشكل أساسي مع يوفنتوس، منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الماضي.