السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الداعية السعودي، صالح الضميري، في أحد السجون في بلاده، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم السبت.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر": "تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبد العزيز الضميري في سجن الطرفية (بمنقطة القصيم)"، مشيرا إلى أنه توفي جراء "الإهمال الطبي، حيث أنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي".

وأضاف أنه جرى تسليم جثمان الداعية لعائلته، فيما جرت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم السبت.

وبين الحساب أن "الشيخ اعتقل سابقا أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي"، دون مزيد من التفاصيل.

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الداعية السعودي، صالح الضميري (حساب "معتقلي الرأي")

وكان ناشطون قد أعلنوا في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا؛ جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية، قالت اليوم، إنه يجب على السعودية "تعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج، فورا ودون قيد أو شرط، عن المحتجزات والمحتجزين حاليًا بسبب نشاطهم السلمي".