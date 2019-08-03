مؤشر على اقتراب بوغبا من ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، أثار الجدل بعدما قام بنشر صورة تجمعه بمواطنه ومهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، بقميص منتخب فرنسا، اليوم السبت.
ونشر بوغبا الصورة عبر حسابه على "سناب شات"، والتي تضمنت أيضًا ساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت.
وفسر الكثيرون هذه الصورة بأنها إشارة من نجم الشياطين الحمر، إلى اقتراب انتقاله لصفوف الفريق الملكي.
وتشير الأنباء الأخيرة إلى أن المفاوضات جارية حاليا، بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، حول صفقة بوغبا.
كما ذكرت تقارير صحفية، أن بوغبا يغيب عن لقاء فريقه الودي مع ميلان، اليوم السبت، بسبب رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد".
ومن جانبه، يعمل ريال مدريد بقوة على محاولة تعزيز صفوفه، هذا الصيف، بعد موسم كارثي على الصعيدين المحلي والأوروبي، ثم فترة تحضيرية تلقى فيها سلسلة من الهزائم الودية، جاءت أبرزها على يد الخصم اللدود أتلتيكو مدريد (7-3).
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