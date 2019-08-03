على طريقة مالكوم.. لاعب عراقي يوقع لفريقين مختلفين خلال 24 ساعة

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2019-08-03 | 20:21
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شهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوري العراقي الممتاز 2019/ 2020، حادثة غريبة بانتقال لاعب فريق نفط ميسان رسلان حنون، بتوقيعه لفريقين مختلفين خلال 24 ساعة.
نادي القوة الجوية، كان قد اعلن في بيان رسمي امس الجمعة، تعاقده مع حنون بعقد يمتد لثلاث سنوات ونشر صورة للاعب وهو يحمل قميص الصقور.
لكن الشارع الرياضي، فوجئ اليوم باعلان نفط الوسط تعاقده مع ذات اللاعب، وهو يحمل القميص ايضاً.
ما فعله حنون، اعاد الى الاذهان ما فعله اللاعب البرازيلي مالكوم فيليبي، حين كان في بوردو الفرنسي بتوقيعه لنادي روما الايطالي ومن ثم لبرشلونة بعد 24 ساعة فقط في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي.
لكن الشارع الرياضي، فوجئ اليوم باعلان نفط الوسط تعاقده مع ذات اللاعب، وهو يحمل القميص ايضاً.
ما فعله حنون، اعاد الى الاذهان ما فعله اللاعب البرازيلي مالكوم فيليبي، حين كان في بوردو الفرنسي بتوقيعه لنادي روما الايطالي ومن ثم لبرشلونة بعد 24 ساعة فقط في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي.
المحرر: محمد خليل
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