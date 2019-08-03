نتنياهو يدعو نظيره البريطاني لاتخاذ موقف حازم ضد إيران

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، على "تويتر" إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".

وأضاف أن "الجانبين اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".

