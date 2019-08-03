العروض الخارجية تؤجل مفاوضات حسين علي مع الزوراء

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2019-08-03 | 19:36
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كشف مهاجم المنتخب الوطني، حسين علي، انه اجل مفاوضاته مع الزوراء بسبب دراسته للعروض الخارجية.
وقال علي في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي الزوراء، "لدي عروض خارجية في صدد الدراسة وفي حال عدم الاتفاق خارجياً ستكون لي جلسة مع ادارة الزوراء لاتمام التعاقد مع النوارس".
واجتمع علي مع ادارة الزوراء مساء اليوم من اجل التفاوض حول امكانية انتقال اللاعب الى صفوف النوارس.
يذكر ان علي انهى ارتباطه رسمياً بنادي قطر القطري، بعدما لعب له لمدة موسم واحد.
وسجل علي هدفين حتى الان، في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا المقامة منافساتها حالياً في مدينتي كربلاء واربيل.
واجتمع علي مع ادارة الزوراء مساء اليوم من اجل التفاوض حول امكانية انتقال اللاعب الى صفوف النوارس.
يذكر ان علي انهى ارتباطه رسمياً بنادي قطر القطري، بعدما لعب له لمدة موسم واحد.
وسجل علي هدفين حتى الان، في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا المقامة منافساتها حالياً في مدينتي كربلاء واربيل.
المحرر: محمد خليل
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